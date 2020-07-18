Hande Erçel Murat Dalkılıç ile ayrıldığını böyle duyurdu bakın neler yazdı
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ayrıldığı haberleri hızla yayılırken Dalkılıç'ın, Erçel'in ailesiyle görülmesi kafaları karıştırmıştı. Hande Erçel, ayrılığı doğruladı.
Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in ailesi ile tatile çıkarak, geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen 'ayrılık' haberlerini çürütmüş oldu derken Hande Erçel, gerçekleri sosyal medya hesabı Instagram'dan açıkladı.
Hande Erçel, paylaşımında şunları söyledi:
''Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.''
''Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir.''
Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek isteğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim.