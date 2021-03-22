Hande Erçel mini siyah elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabının hikayeler bölümünden siyah mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Erçel'in cesur paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.
Son olarak iş insanı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.
Siyah mini elbisesiyle poz veren genç oyuncu, düzgün fiziğiyle adeta göz kamaştırdı. Erçel, 'Sev, yaşa, şükret günü' notuyla Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaştığı pozlarla ilgi odağı oldu.
İşte Hande Erçel'in siyah mini elbisesiyle yaptığı paylaştığı cesur paylaşımı...
Hande Erçel kimdir?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti.