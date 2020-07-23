Hande Erçel kısa sürede milyonlara ulaştı Kerem Bürsin'le öpüşmesi olay oldu

Kerem Bürsin ile yeni başlayan dizileri Sen Çal Kapımı'da başrolü paylaşan Hande Erçel, dizi performansının yanı sıra son zamanlarda özel hayatıyla gündeme geliyor. Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğine son veren Erçel, Instagram paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.