Hande Erçel kısa sürede milyonlara ulaştı Kerem Bürsin'le öpüşmesi olay oldu
FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile öpüşmesiyle olay yaratan Hande Erçel, yeni fotoğraflarıyla kısa sürede milyonlara ulaştı.
Kerem Bürsin ile yeni başlayan dizileri Sen Çal Kapımı'da başrolü paylaşan Hande Erçel, dizi performansının yanı sıra son zamanlarda özel hayatıyla gündeme geliyor. Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğine son veren Erçel, Instagram paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.
Dizi gereği Kerem Bürsin ile olay yaratan bir öpüşme sahnesine imza atan Hande Erçeli son olarak sosyal medya hesabı Instagram'dan da dizi karakterine gönderme yaparak paylaşım yaptı.
Hande Erçel'in paylaşımı kısa sürede milyonu aşan bir beğeni oranına ulaştı. Dizide 'Eda Yıldız' rolünü canlandıran Erçel, sarı elbisesiyle çekilen fotoğraflarını ''Eda'' notuyla paylaştı.
Öte yandan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri esnasında Hande ve Kerem'in öpüşme sahnesinin videosu sosyal medyayı inletti.