Hande Erçel kırmızı mayosuyla Instagram'ı salladı
Oyuncu Hande Erçel kişisel Instagram hesabından paylaştığı kırmızı mayolu pozları ile sosyal medyayı adeta salladı.
BODRUM Türkbükü’ne giden oyuncu denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Erçel, tatilinden kareleri de sık sık hayranlarıyla paylaşıyor.Sevgilisi Kerem Bursin’le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Erçel, son paylaşımında kırmızı değişik tarzdaki seksi mayosuyla birbirinden iddialı pozlarını paylaştı.
Güzel oyuncu son paylaşımıyla Instagram'ı adeta salladı. Dekolteli kırmızı mayosu ve kot şortuyla arkadaşlarıyla eğlenceye giden Erçel, farklı tarzıyla dikkat çekti.
Paylaşımına 'alevli emoji'ler ile yorumlar yağan Hande Erçel, şortunun düğmelerini de açarak seksi pozunu daha da iddialı hale getirdi.
Bodrum’da arkadaşı Serhat Şen’in doğum günü partisine katılan Hande Erçel, tarzıyla dikkat çekerken yaptığı paylaşımlarla da olay oldu.