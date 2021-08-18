Hande Erçel kırmızı mayosuyla Instagram'ı salladı

BODRUM Türkbükü’ne giden oyuncu denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Erçel, tatilinden kareleri de sık sık hayranlarıyla paylaşıyor.Sevgilisi Kerem Bursin’le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Erçel, son paylaşımında kırmızı değişik tarzdaki seksi mayosuyla birbirinden iddialı pozlarını paylaştı.