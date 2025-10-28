Hande Erçel İngilizce aksanı ile gündemde! Destek meslektaşından geldi...
Son dönemde hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez İngilizce konuşmasıyla sosyal medyanın odağına yerleşti. Ünlü oyuncunun aksanı, kısa sürede gündem olurken eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Ancak Erçel’e bir destek mesajı, meslektaşı Pınar Altuğ’dan geldi.
Bir süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel, katıldığı bir markanın davetinde İngilizce açıklamalarda bulundu. Oyuncunun konuşma tarzı ve aksanı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bazı kullanıcılar “aksan yapmaya çalışmış”, “ezberlenmiş cümleler gibi duruyor” gibi yorumlar yaparken, bazıları da Erçel’in özgüvenli tavrını övdü.
PINAR ALTUĞ'DAN DESTEK GELDİ
Oyuncuya yöneltilen eleştirilere Pınar Altuğ sessiz kalmadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Hande Erçel’e yapılan yorumları sert sözlerle eleştirdi:
“Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. İnsanların İngilizce aksanını eleştirmek mi kaldı? Herkes biraz kendine mi baksın?”