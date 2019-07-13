Hande Erçel imajını değiştirdi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
Sevgilisi Murat Dalkılıç ile tatilden tatile koşan Hande Erçel, tatilin arasında bir moda çekimi sıkıştırdı ve imajını değiştirdi. İşte Erçel'in bornozlu paylaşımıyla yeni imajı...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde oynayan Hande Erçel, şu sıralar hem sevgilisi Murat Dalkılıç ile tatil yapıyor hem de yeni projeler için çalışıyor. Güzel oyuncu, son olarak, bir moda çekimi için imajını değiştirdi ve objektiflere bornozlu haliyle poz verdi.
Üzerinde bornozla poz veren Hande Erçel, makyaj ve saç tarzıyla hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabı Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi olan Erçel'in fotoğrafı 800 binden fazla beğeni aldı.
İşte Erçel'in Instagram'da beğeni yağmuruna tutulduğu bornozlu pozu. Genç oyuncu, don paylaşımı olan bu fotoğraf ile takipçilerinden tam not aldı. Erçel'in bornozlu paylaşımı neredeyse 1 milyona yakın beğeni adlı.
Erçel'in takipçileri, yaptıkları yorumlarda Erçel'in ne kadar güzel olduğunu dile getirdiler.