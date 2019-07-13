Hande Erçel imajını değiştirdi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde oynayan Hande Erçel, şu sıralar hem sevgilisi Murat Dalkılıç ile tatil yapıyor hem de yeni projeler için çalışıyor. Güzel oyuncu, son olarak, bir moda çekimi için imajını değiştirdi ve objektiflere bornozlu haliyle poz verdi.