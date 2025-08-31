Hande Erçel ilk kez görüntülendi! İhanet sorusunu geçiştirdi...
Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın 3 yıllık aşkı sona erdi. Ünlü oyuncu ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. Oldukça moralsiz görünen Erçel, muhabirlerin sorularını duymazdan geldi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı çifti magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia ediliyordu.
''İŞ İÇİN GİTTİM''
Geçtiğimiz haftalarda Paris dönünü havalimanında basın mensuplarına konuşan güzel oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı’nın yanında olmamasına, ''Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz'' diye konuşmuştu.
Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma – Paris treninde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu sürpriz kareler, ayrılık haberlerini kesin dille yalanlamıştı.
NEDEN AYRILDILAR?
Gel Konuşalım programında Ece Erken, ayrılıkla ilgili ''Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik. Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor.'' demişti.