Hande Erçel ilk kez görüntülendi! İhanet sorusunu geçiştirdi...

NEDEN AYRILDILAR?

Gel Konuşalım programında Ece Erken, ayrılıkla ilgili ''Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik. Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor.'' demişti.