Hande Erçel ile Kerem Bürsin çok fena yakalandı! Artık inkar edemezler
Sen Çal Kapımı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin artık aşklarını inkar edemeyecekler. İkili, fena yakalandı.
FOX TV'de Sen Çal Kapımı yayımlanmaya başladığından beri hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in uyumunu pek beğendi. Öyle ki ikiliyi birbirlerine de çok yakıştırınca aralarında sürekli bir aşk olduğu iddia edildi.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel ise sürekli olarak bu iddiaları yalanladı. Fakat ikilinin Sen Çal Kapımı seti haricinde de sürekli yan yana olmaları dikkatlerden kaçmadı. Son olarak ünlü ikili, spora da beraber gitmeye başladı.
Ardından beraber çıktıkları Maldiv tatiliyle ise aşk iddialarını resmen körüklediler. Türk hayranlarının çektiği fotoğraflar Maldivler'de baş başa tatilde oldukları anlaşılan ikili ardından gönüllerince sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı.
İkili, son aşk açıklamalarında ise resmen açık kapı bırakmışlardı. Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" demişti.