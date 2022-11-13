Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı mı? Ünlü oyuncu ilk kez net konuştu!

Bürsin'in basın mensuplarının, "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim." diyerek barışmayı yalanlamaması dikkat çekmişti.