Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı mı? Ünlü oyuncu ilk kez net konuştu!
Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta bir kafede görüntülenmeleri eski aşıkların barıştığı dedikodularını alevlendirmişti. Muhabirlerin barışma sorularına iki taraftan da ne kabul ne de yalanlama gelmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan ikiliden Hande Erçel, bu kez net konuştu.
Kerem Bürsin'in Hande Erçel'in yeğeni Mavi'nin sağlığı için yaptığı açıklamalar ve Erçel'i aradığını ifade etmesi ardından ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta bir kafede buluşması 'barıştılar mı' sorusunu gündeme getirdi.
Bürsin'in basın mensuplarının, "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim." diyerek barışmayı yalanlamaması dikkat çekmişti.
Tüm bunların ardından Hande Erçel, aşk iddialarını ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.
"Hayatımda kimse yok"
Bebek'te objektiflere takılan güzel oyuncu, gazetecilerle konuştu. Hande Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim." sözleriyle yalanladı.