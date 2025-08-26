Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu
Hande Erçel ile Hakan Sabancı üç yıldır aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten dün ayrılık haberi geldi. Sunucu Ece Erken, çiftin ayrılık nedenini açıkladı. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı dün can acıtıcı bir paylaşım yapmıştı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.
Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin ilişkisinde kriz olduğu iddiaları gündeme geldi. Hande Erçel, Instagram'da Hakan Sabancı ile yer aldığı tüm kareleri kaldırdı.
Bu hareket sonrası ayrılık söylentileri alevlenirken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ayrılık nedeni...
Ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Ece Erken de sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında ayrılığın perde arkasıyla ilgili konuştu.