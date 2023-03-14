Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez el ele! Aşk tatili dönüşü yakalandılar, fotoğrafları ifşa oldu!
Başarılı oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. İş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Erçel, "Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklamasını yapmıştı. Kısa bir süre sonra birlikte görüntülenen çift soluğu tatilde alırken tatil dönüşü havalimanında kameralara yakalandı. Ayrıca ünlü çiftin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Son dönemin parlayan yıldız oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra bir süredir özel hayatıyla da gündeme geliyor. Hande Erçel, aradığı aşkı sonunda iş insanı Hakan Sabancı'da buldu.
Hande Erçel (28) ile Kerem Bürsin (35), başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktalamıştı. Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel'in, Hakan Sabancı ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Erçel, basına yansıyan bu haberlere sinirlenmiş ve "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklamasını yapmıştı.
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı ile görüntülenmişti. İkili, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı.