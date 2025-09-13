Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ayrılığının ardından ilk kez paylaştı!

Evlilik krizi

Bir diğer iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi ancak Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmaması oldu. Ayrıca Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürüldü. İddialara yanıt veren Hakan Sabancı, "Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım" dedi.