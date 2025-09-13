Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ayrılığının ardından ilk kez paylaştı!
Oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile uzun süredir sürdürdüğü ilişki geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Ayrılık sonrası ihanet iddialarıyla gündemden düşmeyen çiftten Hande Erçel, ayrılık sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımı yaptı. O fotoğraf büyük ilgi topladı.
Oyuncu Hande Erçel, her yaptığıyla gündeme bomba gibi düşen ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile 3 senedir süren ilişkisinin sona ermesiyle hemen hemen her gün konuşulan ikili için ihanet iddiaları yankılanmıştı. Hande Erçel, bu sefer de ayrılıktan sonra sosyal medyada paylaştığı o fotoğrafla gündeme geldi.
Evlilik hazırlıkları beklenirken sürpriz bir kararla yollarını ayıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarındaki tüm ortak fotoğrafları sildi. Bu gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
İhanet iddialarını yalanladılar
Çiftin ayrılığı sonrası en çok konuşulan iddia, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüştüğü ve Erçel'i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Jocelyn Chew, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.
Evlilik krizi
Bir diğer iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi ancak Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmaması oldu. Ayrıca Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürüldü. İddialara yanıt veren Hakan Sabancı, "Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım" dedi.