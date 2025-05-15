Hande Erçel festival tarzıyla çok konuşuldu! Elbisenin belden aşağısı dile düştü
Güzel oyuncu Hande Erçel, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Hande Erçel'in festivalde giydiği elbisenin belden aşağısı sosyal medyada dile düştü.
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve yaptığı tatillerle gündemden düşmeyen Hande Erçel sık sık yurt dışında davetlerde de boy gösteriyor.
Oyuncu Hande Erçel son olarak davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen, jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel paylaşımlarını da ihmal etmedi.
Hande Erçel seçtiği kıyafetle sosyal medyada dile düştü. “Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih eden oyuncunun belden aşağısına bir bakan bir daha baktı.