Hande Erçel 'Dünyanın en güzel kadını' seçildi Listede 5 Türk güzel daha var!

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World, 2020'nin en güzel yüzüne sahip 100 ismini duyurdu. Oylamada ünlü oyuncu Hande Erçel 'dünyanın en güzel kadını' seçildi. Barbara Palvin, Gigi Hadid ve daha pek çok güzeli geride bırakan oyuncunun güzelliği tescillendi. Listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89., Elçin Sangu 83., Demet Özdemir 75., Fahriye Evcen 45., Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi. Adriana Lima, Miranda Kerr gibi Victorias Secret meleklerinin bile sıralamada geri kaldığı listede Hande Erçel'iin 1'inci sırada yer alması sosyal medyada 'As bayrakları as' caps'iyle paylaşıldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları da bu oylamanın adil olmadığını Hande Erçel'in güzel bir kadın olduğunu ancak Erçel'den daha güzel isimlerin de var olduğunu ifade ettiler.

İşte 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında yer alan ilk 50 isim...