Hande Erçel dekolteli pozunu paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı

Azize dizisi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf olay oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri oldu.