Hande Erçel Çeşme sahiline damga vurdu!
Ekranların sevilen oyuncusu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, yakın arkadaşı Şükran Ovalı ve yeğeni ile birlikte Çeşme sahilini salladı.
ekranların ve magazin dünyasının sevilen ismi, güzel oyuncu Hande Erçel, Çeşme'de ablası ve yeğeni ile tatil yaptı.
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Çeşme Dalyan The Beach Of Momo’da Ablası Gamze Erçel, arkadaşa Şükran Ovalı ve yeğeni Mavi ile tatilini sürdüren Hande Erçel, güzelliği ile büyüledi.
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Siyah bikini ve şapkası ile deniz kenarında yeğeniyle oynayan Erçel’in keyifli halleri dikkat çekti.
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Zaman zaman sohbet eden Erçel gün boyu yeğeninin etrafında pervane olduktan sonra denize girmeden akşama doğru plajdan ayrıldı.
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