Hande Erçel, Can Yaman'a resti çekti: ''Eşitsizliği kabul etmiyorum!''
Hande Erçel, kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın başrol oynayacağı projede, başrolü paylaşması için telkif götürülen isim oldu. Yaman'ın, bölüm başı 1,5 milyon TL talep etmesi üzerine Erçel de aynı parayı istedi, yapımmcılar bu miktarı fazla bulunca güzel oyuncu resti çekti. Bakın neler oldu...
Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın yeni projesinde başrolü paylaşacağı isim olarak Hande Erçel'e teklif götürüldü. Bölüm başı 1.5 milyon TL alacağı iddiasıyla aynı parayı isteyen Erçel'e yapımcıdan tepki geldi. Güzel oyuncu ise bu duruma sinirlenerek resti çekti. İşte detaylar...
Yaman'la aynı projede yer alması için teklif götürülen Hande Erçel de bölüm başına aynı ücreti talep etti.
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Ancak kulislerde konuşulanlara göre yapımcılar, güzel oyuncuya bu rakamı vermek istemedi.
Hande Erçel de "Kadın ile erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliğini kabul etmiyorum. İki başrol oyuncusu da aynı ücreti almalı" diyerek resti çekti.