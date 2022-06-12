Hande Erçel, Can Yaman'a resti çekti: ''Eşitsizliği kabul etmiyorum!''

Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın yeni projesinde başrolü paylaşacağı isim olarak Hande Erçel'e teklif götürüldü. Bölüm başı 1.5 milyon TL alacağı iddiasıyla aynı parayı isteyen Erçel'e yapımcıdan tepki geldi. Güzel oyuncu ise bu duruma sinirlenerek resti çekti. İşte detaylar...