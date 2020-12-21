Hande Erçel birinci! Dünyanın en güzel 100 kadını listesindeki 6 Türk bakın kimler
Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde Hande Erçel birinci sırada yer aldı. Listede 5 Türk ünlü isim daha var.
FOX TV'de Sen Çal Kapımı dizisiyle beğenileri toplayan Hande Erçel'in güzelliği de dillere destan oldu. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı. Amerika merkezli internet sitesinin yaptığı listeye göre Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci oldu.
Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer aldığı listede Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül de yer aldı.
29. Tuba Büyüküstün
45. Fahriye Evcen
75. Demet Özdemir