Hande Erçel birinci! Dünyanın en güzel 100 kadını listesindeki 6 Türk bakın kimler

FOX TV'de Sen Çal Kapımı dizisiyle beğenileri toplayan Hande Erçel'in güzelliği de dillere destan oldu. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı. Amerika merkezli internet sitesinin yaptığı listeye göre Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci oldu.