Hande Erçel bikinili fotoğrafıyla Instagram'ı salladı: Elimizdeki keki bırakalım!

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yıldız parlayan, ekranların en dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Hande Erçel, yoğun geçen sezonun acısını kardeşi Gamze Erçel ve kız arkadaşlarıyla geçirdiği yaz tatiliyle çıkarıyor. Bodrum'da tekne ile yazın keyfini süren Erçel'in bikinisiyle verdiği fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri ve oyuncu arkadaşları güzel oyuncuya defalarca 'Maşallah' dedi. Düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsüyle verdiği fotoğraflarla kendine iyi baktığını ortaya koydu.