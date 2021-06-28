Hande Erçel bikinili fotoğrafıyla Instagram'ı salladı: Elimizdeki keki bırakalım!
Güzel oyucu Hande Erçel Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı. Hande Erçel düzgün fiziği ve seksi bikinisiyle alkışları toplarken, oyuncu arkadaşı Neslihan Yeldan, fotoğrafının altına "Elimizdeki keki kenara bırakalım" yorumunu yaptı.
'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yıldız parlayan, ekranların en dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Hande Erçel, yoğun geçen sezonun acısını kardeşi Gamze Erçel ve kız arkadaşlarıyla geçirdiği yaz tatiliyle çıkarıyor. Bodrum'da tekne ile yazın keyfini süren Erçel'in bikinisiyle verdiği fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri ve oyuncu arkadaşları güzel oyuncuya defalarca 'Maşallah' dedi. Düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsüyle verdiği fotoğraflarla kendine iyi baktığını ortaya koydu.
Erçel, ablası ve arkadaşlarıyla Orak Adası’nda
Hande Erçel, hafta sonu tatili için ablası Gamze Erçel’le Bodrum’daydı. Abla-kardeş, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi. Erçel, Orak Adası’na demirledikleri tekneden denize girdi.
"Elimizdeki keki bir kenara bıraktık"
Erçel'in Instagram'dan paylaştığı bir diğer bikinili kombinli fotoğrafı da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Son olarak yer aldığı Sen al Kapımı dizisinden oyuncu arkadaşı Neslihan Yeldan, Erçel'in güzel fiziğine övgüde bulunarak ve kendisine verdiği önemi kastederek "Elimizdeki keki bir kenara bıraktık" diye yorum yaptı.