Hande Erçel annesinin gençlik fotoğrafını paylaştı görenler 'Aynı Gamze Erçel' dedi!
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlarda olan Hande Erçel, başrolleri Kerem Bürsin ile paylaşmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan güzel oyucu, annesini doğum gününde unutmadı. Annesinin bir gençlik fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Hande Erçel'in paylaşımını görenler 'Tıpkı Gamze Erçel' diye içinden geçirdi...
Kansere yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 10 Ocak 2019'da yaşama gözlerini yummuştu.
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Güzel oyuncu annesi Aylin Erçel'in doğum gününe özel gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Fotoğrafta ablası Gamze Erçel'in annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...
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