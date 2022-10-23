Hande Erçel akımdan geri kalmadı ‘yok gibi kaşlarıyla’ paylaşım yaptı! Erçel’in yeni stili beğenilmedi
Son günlerde karşımıza çıkan’ Eyebrow bleaching’ kaş stili moda oldu. Açık renk kaş rengine geçen fenomenler arasına Hande Erçel de katıldı. Erçel’in yeni stili takipçilerini ikiye böldü.
Kaş ağartma, kaş rengini tamamen yok etme anlamına gelen 'Eyebrow bleaching’ akımı başladı.
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Hem Tiktokta hem de fenomenler arasında yayılan bu kaş stilini ünlüler de yapmaya başladı.
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Modellere uygulanan bu kaş stili akımını Kim Kardashian ve Bella Hadid başlatmıştı.
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Hande Erçel de bu akıma uyunca takipçileri ikiye bölündü.
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