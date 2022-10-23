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Hande Erçel akımdan geri kalmadı ‘yok gibi kaşlarıyla’ paylaşım yaptı! Erçel’in yeni stili beğenilmedi

Hande Erçel akımdan geri kalmadı ‘yok gibi kaşlarıyla’ paylaşım yaptı! Erçel’in yeni stili beğenilmedi

Son günlerde karşımıza çıkan’ Eyebrow bleaching’ kaş stili moda oldu. Açık renk kaş rengine geçen fenomenler arasına Hande Erçel de katıldı. Erçel’in yeni stili takipçilerini ikiye böldü.

Hande Erçel akımdan geri kalmadı ‘yok gibi kaşlarıyla’ paylaşım yaptı! Erçel’in yeni stili beğenilmedi

Kaş ağartma, kaş rengini tamamen yok etme anlamına gelen 'Eyebrow bleaching’ akımı başladı.

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Hande Erçel akımdan geri kalmadı ‘yok gibi kaşlarıyla’ paylaşım yaptı! Erçel’in yeni stili beğenilmedi

Hem Tiktokta hem de fenomenler arasında yayılan bu kaş stilini ünlüler de yapmaya başladı.

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Hande Erçel akımdan geri kalmadı ‘yok gibi kaşlarıyla’ paylaşım yaptı! Erçel’in yeni stili beğenilmedi

Modellere uygulanan bu kaş stili akımını Kim Kardashian ve Bella Hadid başlatmıştı.

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Hande Erçel akımdan geri kalmadı ‘yok gibi kaşlarıyla’ paylaşım yaptı! Erçel’in yeni stili beğenilmedi

Hande Erçel de bu akıma uyunca takipçileri ikiye bölündü. 

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