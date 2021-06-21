Hande Erçel açıklaması şaşırttı! Metro itirafıyla Kerem Bürsin olay oldu: İçime sinmedi
34 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Bürsin yaptığı itiraflarla şaşırttı. Bürsin, aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel'le ilgili ifade ettiği sözler heyecanlandırdı.
Sen Çal Kapımı ve Aynen Aynen dizisinin yıldızı Kerem Bürsin, Haber Global'in YouTube kanalında yayınlanan 'Hikayede Kalmasın' programına konuk oldu. Bürsin yaptığı özel açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı.
Bürsin'in 2018 yapımı BluTV dizisi Yaşamayanlar hakkında yıllar sonra yaptığı itiraf olay oldu.
Dizide vampir Dmitry'i canlandıran Kerem Bürsin, "Yaşamayanlar içinize sinen bir proje oldu mu?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.
Diziyle ilgili Bürsin "Projenin yapımcılarından birisi olduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum ki proje içime sinmedi. Bu, bence Türkiye'nin vampir dizilerine hazır olmasıyla ilgili bir durum değil." dedi.