Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile fotoğraf paylaştı Instagram yıkıldı
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in 4 aylık kızı Aylin Mavi ile yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. Hande Erçel, yeğeniyle koyduğu pozlarla Instagram'da birçok beğeni aldı.
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında hayatını Caner Yıldırım ile birleştiren Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 4 ay önce kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı. İlk kez teyze olan Hande Erçel, yeğeni ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
114
Koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile paylaştığı fotoğraflara resmen Instagram'da beğeni yağdı. Hatta fotoğrafları Twitter'da gündem oldu.
214
Binlerce yorum yapılan fotoğrafa, Erçel'in hayranları adeta bayıldı. Güzel oyuncu fotoğrafını "Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi, deliriyorummmm!! Mavisiii..." notuyla paylaştı.
314
Ayrıca Erçel'in paylaşımına çok sayıda ''Maşallah'' yorumu da yapıldı.
414