Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile fotoğraf paylaştı Instagram yıkıldı

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında hayatını Caner Yıldırım ile birleştiren Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 4 ay önce kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı. İlk kez teyze olan Hande Erçel, yeğeni ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.