Hande Doğandemir'den eski sevgilisi Mert Fırat'a skandal gönderme! 'Sosyopat reis!'

RayMalifalitiko isimli Twitter kullanıcısı, bir paylaşımında şunları yazdı:

''Hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp, dolandırıcı gibi ailenin tüm bireyleriyle birlikte bu tezgahı yapan, şimdi de karısını aynı anda 20 kadınla aldatan, hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor. Gözlemiyorum.''