Hande Doğandemir'den eski sevgilisi Mert Fırat'a skandal gönderme! 'Sosyopat reis!'
Hande Doğandemir, Pınar Gültekin cinayetinden sonra yapılan samimiyetsiz konuşmalara sert tepki gösterdi. İmalı paylaşımını herkes eski sevgilisi Mert Fırat'a yordu.
2016 yılında Mert Fırat ile büyük bir aşk yaşan Hande Doğandemir, 1,5 yıl süren ilişkilerinin ardından 2018 yılında ayrılmıştı. İlişkinin bitmesinden kısa bir süre sonra Mert Fırat’ın İdil Fırat ile nikah masasına oturması ise magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Hande Doğandemir, konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmazken; ünlü sanatçıya destek mesajları yağmıştı. Doğandemir yıllar sonra yeniden eski sevgilisi Mert Fırat ile magazin gündemine geldi. Hande Doğandemir’in ''RayMalifalitiko'' isimli Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı yorum dedikoduları başlattı.
Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesinin ardından sanat dünyasından tepki sesleri yükseldi. Tepkilerin ardından ''Kadın hakları'' yeniden gündeme geldi. Kadın haklarına dair yapılan samimiyetten uzak açıklamalar ise Hande Doğandemir’in eleştirilerine neden oldu.
RayMalifalitiko isimli Twitter kullanıcısı, bir paylaşımında şunları yazdı:
''Hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp, dolandırıcı gibi ailenin tüm bireyleriyle birlikte bu tezgahı yapan, şimdi de karısını aynı anda 20 kadınla aldatan, hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor. Gözlemiyorum.''