Hande Doğandemir, Show TV'nin haberine isyan etti! 'Babama ölüm tuzağı kurmadım' dedi
Kanal D'de yayınlananan Yüzleşme dizisiyle son olarak ekranlara gelen oyuncu Hande Doğandemir'in başına gelen ilginç olay herkesi şaşırttı.
Ekranların sevilen ismi güzel oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanan bir cinayet haberinde Kerem Bursin ile birlikte olan fotoğraflarının kullanılmasına isyan etti.
Haberde Kerem Bursin ile Hande Doğandemir'in 2013 yılında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinden fotoğraf kareleri kullanıldı. "Babasına ölüm tuzağı kurdu" başlığı ile yayınlanan cinayet haberine ünlü oyuncu dava açtı.
Doğandemir, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla televizyon kanalına 50 bin TL tazminat davası açtı. Doğandemir, dilekçesinde başarılı giden iş hayatının büyük zarar gördüğünü ifade etti.
Doğandemir “Ben babama ölüm tuzağı kurmadım. Haberde bahsedilen kişi ben olmadığım halde fotoğrafımın kullanılması bana çok büyük zarar vermiştir. Cinayete teşebbüsle itham edilerek, toplum önünde küçük düşürülmüştür. Ağır manevi zarara uğradım” dedi.