Hande Doğandemir ifşa oldu bacak detayını arkadaşı paylaşınca gerçek ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda mayolu fotoğrafı ile gündeme gelen ve aldığı kilolarla takipçileri tarafından zayıflaması yönünde uyarılar alan Hande Doğandemir, bu sefer sosyal medyanın diline düştü. Doğandemir, birlikte poz verdiği arkadaşlarının sosyal medyada aynı kareyi paylaşması sonucu shop yaptığı ortaya çıktı.