Hande Doğandemir ifşa oldu bacak detayını arkadaşı paylaşınca gerçek ortaya çıktı
Güneşi Beklerken adlı Kanal D dizisiyle yıldızını parlatan Hande Doğandemir, arkadaşları ile çekindiği bir fotoğrafta bacak kısmına shop yaptığı ortaya çıkınca sosyal medyada alay konusu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda mayolu fotoğrafı ile gündeme gelen ve aldığı kilolarla takipçileri tarafından zayıflaması yönünde uyarılar alan Hande Doğandemir, bu sefer sosyal medyanın diline düştü. Doğandemir, birlikte poz verdiği arkadaşlarının sosyal medyada aynı kareyi paylaşması sonucu shop yaptığı ortaya çıktı.
Hande Doğandemir’in bacaklarına yaptığı filtre ilk başta anlaşılmamıştı. 4 gün önce bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, aynı fotoğrafı geçtiğimiz gün oyuncu arkadaşı Aslı İnandık'ın da paylaşması sonucu yakayı ele verdi.
Takipçileri hayrete düştü: Takipçileri, Hande Doğandemir'in orjinal halini görünce hayrete düştü. Kimileri ünlü isme aldığı kilolarla barışık olmasını tavsiye ederken kimileri de Doğandemir'e zayıflaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Peki Hande Doğandemir kimdir?
Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir.