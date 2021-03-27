Hande Doğandemir detoksa girdiğini bornozlu pozuyla böyle duyurdu
Exxen'deki Hükümsüz dizisinde rol alan Hande Doğandemir, bornozlu pozunu paylaşıp detoksa girdiğini duyurdu.
Hande Doğandemir, televizyon ekranlarında son olarak Kırmızı Oda dizisinde dijitalde ise Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'deki Hükümsüz dizisinde Burçin Terzioğlu'yla rol aldı. Hükümsüz dizisinin bitmesiyle ise güzel oyuncu detoksa girdi.
Rahatlamak ve arınmak için detoksu tercih eden Hande Doğandemir, 2,5 milyon takipçili Instagram hesabından cesur bornozlu pozlarıyla detoksta olduğunu duyurdu.
Bornoz ile bir salıncak üzerinde poz veren oyuncu, cesur bacak dekoltesiyle de adından söz ettirdi. Kampta olan oyuncu, paylaşımına da "Kapalı. Zihinsel ve fiziksel detoks" notunu ekledi.
Kamp sürecinde beslenmesine ve sporuna çok özen gösterecek olan oyuncu, sabah erken saatte kalkarak yoga yaptı.