Hande Doğandemir bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor! Cesur pozlar
Son olarak Kanal D'nin Yüzleşme dizisinde boy gösteren Hande Doğandemir, sezonun yorgunluğunu deniz ve güneşle atıyor, sosyal medya paylaşımları ise ortalığı sallıyor.
En son, Kanal D'nin yayın hayatı kısa süren Yüzleşme dizisinde yer alan Hande Doğandemir, dizi sezonunun yorgunluğunu, yaptığı tatillerde denizin ve güneşin keyfini çıkararak atıyor. Doğandemir, tatillerinde yurt dışının da tozunu attırmayı ihmal etmedi.
Yaz sezonunu yaptığı Meksika tatiliyle açan Hande Doğandemir, Meksika'nın Yucatan Yarımadası’nda yer alan 'Cenote Ik Kil Doğal Çukuru'nda hem yükseklik korkusunu yenmiş hem de birbirinden cesur verdiği pozlarla adından söz ettirmişti.
Doğandemir, ''70 metre derinliğinde, bir merdivenle alana ulaşıp oldukça yüksek bir yerden tatlı suya atlatıp yükseklik korkum olmasına rağmen benim için çok zor olsa da yaptım'' diyerek yükseklik korkusunu yendiğini belirtmişti.
Meksika'da verdiği bu cesur pozlarla da sosyal medyayı sallamıştı ki Doğandemir, bikinili diğer pozlarıyla da beğenileri topluyor.