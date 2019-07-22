Hande Doğandemir bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor! Cesur pozlar

Doğandemir, ''70 metre derinliğinde, bir merdivenle alana ulaşıp oldukça yüksek bir yerden tatlı suya atlatıp yükseklik korkum olmasına rağmen benim için çok zor olsa da yaptım'' diyerek yükseklik korkusunu yendiğini belirtmişti.