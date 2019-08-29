Hande Ataizi'nin Bodrum isyanı! 'Resmen geçirdiler' deyip anlattı
Hande Ataizi, Bodrum'da yaptığı tatilin ardından İstanbul'a döndü ve Bodrum'daki fiyatlara o da bakın nasıl isyan etti.
Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Hande Ataizi, son olarak FOX Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'dan gelen teklifi de reddetmiş ve Bodrum'daki yazlığında denizin ve güneşin keyfini çıkarıyordu ki tatiline son vererek İstanbul'a döndü.
Bodrum'da yazlığı olan Ataizi, Nişantaşı'nda kameraların objektifine takılınca Bodrum'daki işletmelerin yüksek fiyatlarının yaz boyu gündemde olması konusu Ataizi'ne de soruldu ve o da herkes gibi isyan etti.
Hande Ataizi, Bodrum'daki fiyatlar için şunları söyledi: ''Bodrum’da fiyatlar yüksekti. Oradaki işletmeler 3 ay kazanacaklar diye yerli-yabancı turistlere yüksek fiyatları resmen geçirdiler.
İyi ki orada evim var. Bu sebeple etkilenmedim. Her gün dışarıda yemek zorunda kalmadım. Halk plajında denize girdim. Pazardan alışveriş yaptım. Bir problem yaşamadan döndüm."