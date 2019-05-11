Hande Ataizi'nden Talat Bulut itirafı! Teklifi reddetti
Hande Ataizi, yıllar önce tacize uğradığını iddia ettiği Talat Bulut ile aynı dizi setinde yer almamak için Yasak Elma dizisi için gelen teklifi reddetti.
Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un dizi setinde bir çalışanı taciz ettiği iddiası olay yaratmıştı. Ardından Hande Ataizi de Talat Bulut'un seneler önce kendisini taciz ettiğini söylemişti. Bu iddiaların sonrasında Ataizi'ne Yasak Elma dizisinde oynaması için teklif geldi.
Oyuncu Hande Ataizi bu teklifi reddettiğini açıkladı. “Gergin bir ortamda çalışmayı tercih etmedim. Yapımcıyla öyle karar aldık. Yeni sezon için proje görüşmelerim devam ediyor” dedi.
Ne olmuştu?
Hande Ataizi, 2000'de 'Melekler Evi'nde Talat Bulut ile oynamıştı. O dönem ''Talat Bulut beni odasına çağırdı. Ardından gecenin bir yarısı Van Gölü'ne beraber girmeyi teklif etti'' açıklamasını yapmıştı.
Talat Bulut ise ''Sanatçı kimlikleri olmayanlar savunma mekanizmalarında cinsel kimlikleriyle ön planda olmak isterler' karşılığını vermişti.