Hande Ataizi'nden Talat Bulut itirafı! Teklifi reddetti

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un dizi setinde bir çalışanı taciz ettiği iddiası olay yaratmıştı. Ardından Hande Ataizi de Talat Bulut'un seneler önce kendisini taciz ettiğini söylemişti. Bu iddiaların sonrasında Ataizi'ne Yasak Elma dizisinde oynaması için teklif geldi.