Hande Ataizi'nden olay itiraf: "İlk cinsel ilişkimi onunla yaşadım" dediği ünlü kim?
Sanat dünyasından birçok isim yaşadıkları aşklarla zamanında gündeme damgasını vurmuştu. İşte o isimlerin çok konuşulan aşkları...
Oyuncu Hande Ataizi, yıllar önce 'Bakire değilim' açıklamasıyla magazin basınında çok konuşulmuştu. Meslektaşı Fikret Kuşkan ile yaşadığı büyük aşkı anlatan Ataizi şunları söylemişti: "Fikret Kuşkan'la dört yıl beraber oldum. İlk tanıştığım insandı ve ilk cinsel ilişkimi de onunla yaşadım. Bu kadar uzun sene Fikret'le aynı evi paylaşacağım, sonra nasıl bakire olacağım? Aslında bakirelik konusu, benim de bir tabumdu. Ailemden öyle gördüm. Ama bunun doğru olmadığını, aslında ufak bir hesap olduğunu, sevginin daha önde olduğunu öğrendim. Bir sevgi yaşayıp, dört sene bakire olmamak, hayatın en güzel olayı haline dönüşebiliyor. İşte ben o sevgiyi yaşadım."
Tuba Ünsal - Mustafa Sandal
Özel hayatını göz önünde yaşamayı çok tercih etmeyen ünlü sanatçı Burcu Güneş ise futbolcu sevgilisi Serkan Keleş ile büyük aşka yelken açmıştı.
İlk kez Burcu Güneş'in doğum günü partisinde yan yana gelip aşklarını duyuran çift, iki yılın sonunda ayrılık kararı aldı.