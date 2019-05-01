Hande Ataizi'nden olay itiraf: "İlk cinsel ilişkimi onunla yaşadım" dediği ünlü kim?

Oyuncu Hande Ataizi, yıllar önce 'Bakire değilim' açıklamasıyla magazin basınında çok konuşulmuştu. Meslektaşı Fikret Kuşkan ile yaşadığı büyük aşkı anlatan Ataizi şunları söylemişti: "Fikret Kuşkan'la dört yıl beraber oldum. İlk tanıştığım insandı ve ilk cinsel ilişkimi de onunla yaşadım. Bu kadar uzun sene Fikret'le aynı evi paylaşacağım, sonra nasıl bakire olacağım? Aslında bakirelik konusu, benim de bir tabumdu. Ailemden öyle gördüm. Ama bunun doğru olmadığını, aslında ufak bir hesap olduğunu, sevginin daha önde olduğunu öğrendim. Bir sevgi yaşayıp, dört sene bakire olmamak, hayatın en güzel olayı haline dönüşebiliyor. İşte ben o sevgiyi yaşadım."