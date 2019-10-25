Hande Ataizi'den yaşça küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile öpücüklü aşk pozu

"Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma.''