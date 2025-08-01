Hande Ataizi nafaka isyanı! Az buldu mahkemeye başvurdu...

Evliliklerinden dünyaya gelen oğulları Leon'un velayeti Ataizi'ne verilmiş, Harvey ise çocuğu için aylık 1.500 dolar nafaka ödemekle yükümlü kılınmıştı. Zamanla bu tutar 1.790 dolara (yaklaşık 72 bin TL) yükseltilse de, Ataizi nafakanın yetersiz kaldığını belirterek mahkemenin kapısını yeniden çaldı.