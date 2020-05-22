Hande Ataizi Kenan İmirzalıoğlu sözlerine açıklık getirdi! Patavatsızlık ettim
Önceki gün Maçka Parkı'nda sevgilisi ve oğlu ile görüntülenen oyuncu Hande Ataizi, Kenan İmrizalıoğlu için söylediklerine açıklık getirdi.
Çocukların sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından oğlu Leon'u Maçka Parkı'nda gezintiye çıkartan oyuncu Hande Ataizi, basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Ataizi, "Koronavirüs sebebiyle evlilik ertelendi" ifadelerini kullandı.
Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu için söylediği "Onu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp, onun yerine koy. O adam daha iyi oynar" cümleleriyle ilgili sözlerine de açıklık getirdi.
"Kişisel çatışmam yok": 46 yaşındaki Hande Ataizi, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: "Ben Kenan'ı seviyorum. Hiçbir kişisel çatışmam yok. Ben o programda 'Kıvanç mı? Kenan mı?' sorusu sorulduğunda Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim.
"Nefret ediyorum": Nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığını söyledim ama olay buraya geldi. Kötü bir niyetle söylemedim.