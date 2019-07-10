Hande Ataizi kaslı fotoğrafını paylaştı sosyal medya sallandı
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Hande Ataizi, sosyal medya hesabından yaptığı kaslı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Son zamanlarda ekranlarda göremediğimiz, ekranların özlenen yüzü haline gelen Hande Ataizi, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ataizi, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım olan kaslı pozuyla tam not aldı.
Hande Ataizi, ilerleyen yaşına rağmen spor salonundan yaptığı kaslı paylaşımıyla takipçilerinden övgüler aldı. Ataizi, Instagram paylaşımının altına, ''İşte yaza merhaba arkadaşlar" notuyla paylaştı.
Hande Ataizi, kaslarını sergilediği pozuna takipçileri büyük ilgi gösterdi. Oyuncuya, "Harika görünüyorsun, ama bu kadarı fazla" yorumunda bulundu.
45 yaşında fiziğiyle gençlere taş çıkartan Hande Ataizi kimdir?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.