Hande Ataizi kaslı fotoğrafını paylaştı sosyal medya sallandı

45 yaşında fiziğiyle gençlere taş çıkartan Hande Ataizi kimdir?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.