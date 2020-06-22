Hande Ataizi herkesi üzdü: İşte ben böyle güzel bir günün ardından terk edildim
Hande Ataizi, 6 yaşındayken babası Mehmet Ali Ataizi tarafından terk edilişini bir sosyal medya paylaşımıyla anlattı, okuyanların içi burkuldu.
Hande Ataizi, Babalar Günü'ne özel yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi üzdü. Ataizi'ni 'Baba' dediği, annesinin ikinci eşi Hadi Çelen büyütmüştü. “Kalbimin bir tarafı kırık” diyen Ataizi ‘Babalar Günü’ nedeniyle eski eşi Benjamin Harvey ve oğulları Leon’un bir karesini paylaştı.
Altına yazdığı duygusal satırlar itiraflarla doluydu. İşte Hande Ataizi’nin sosyal medyayı sallayan açıklaması:
''Hayvanat bahçesi /Gülhane Parkı kafesler.. .Altı yaşlarında saçları kıvırcık bir kız çocuğu babasının elinden tutmuş bakınıyor etrafına. Güneşli bir günde hayvanat bahçesine getirilmiş tüm çocuklar gibi mutlu hatta yediği sandviç ekmeğine yapılmış kaşarlı tost, onun belki de hayat boyu tadabileceği en güzel lezzet olacak.''
''Bazı anlar mecburiyetten unutulmaz. Burası aslında babamı son gördüğüm yer olduğu için bir nevi cinayet mahalli de sayılabilir. İşte ben böyle güzel bir günün ardından terk edildim diye de bakabilirsiniz. Çok hatıram yok babamla ilgili.''
''Zihnimde yarattığım ,arada istediğim zaman değiştirdiğim ,zaman zaman acıma ,zaman zaman kızgınlık ,zaman zamansa çaresizlik kattığım hayaller ,onun hayatıyla ilgili.''