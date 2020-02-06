Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleniyor işte düğünün detayları
Hande Ataizi, genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlilik planını yaptı. Fransa Marsilya'da gerçekleşecek olan düğünün detaylarını Hande Ataizi anlattı.
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan, yaş farkı nedeniyle uzun bir süre konuşulan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu aşkında mutlu sona çok az kaldı. Evlilik kararı aldıklarını duyuran çiftin nikah detayları da ortaya çıktı.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, Fransa Marsilya'da nikah masasına oturacak. Önce sade bir nikah kıyılacak ardından denize nazır bir mekanda yemekli davet verilecek.
Deniz kenarında yenecek yemek için harcanacak kişi başına düşen fiyat ise duyanların dudağını uçuklattı. İddialara göre, Hande Ataizi, bu nikah yemeği için kişi başı 250 euro (1700 TL) gibi bir fiyat ödeyecek.
Nikaha dair açıklamalar yapan Hande Ataizi şunları söyledi:
"Biz yurtdışında evlenmeye karar verdik. Bir yemek daveti vereceğiz imzalarımızı atacağız. Çok büyük bir şey olmayacak. Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık.''