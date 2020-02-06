Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleniyor işte düğünün detayları

Nikaha dair açıklamalar yapan Hande Ataizi şunları söyledi:

"Biz yurtdışında evlenmeye karar verdik. Bir yemek daveti vereceğiz imzalarımızı atacağız. Çok büyük bir şey olmayacak. Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık.''