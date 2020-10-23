Hande Ataizi 1 günlük evliliğinin ayrıntılarını anlattı sözleşme detayı bomba!

Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak çiftin evliliği bir gün sürmüştü. Ataizi bir günlük evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Hande Ataizi, "24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: