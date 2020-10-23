Hande Ataizi 1 günlük evliliğinin ayrıntılarını anlattı sözleşme detayı bomba!
Hande Ataizi, Jülide Ateş'in 40 programına katıldı ve bir günlük evliliğini anlattı. Ataizi, istenmeyen gelin olduğunu söylemesi ve sözleşme detayıyla izleyenleri şaşırttı.
Jülide Ateş'in Haber Global'de sunduğu 40 programının son konuğu oyuncu Hande Ataizi oldu. Her daim özel hayatıyla ön planda olan Ataizi, hakkında merak edilenleri anlattı. Ataizi'nin en kısa evliliği olan 1 günde neler olduğunun gizemi de çözüldü.
Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak çiftin evliliği bir gün sürmüştü. Ataizi bir günlük evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Hande Ataizi, "24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Biz birlikte olduğumuz zaman 8. ayda evlilik teklifi etti. Ben her zaman benim onu sevdiğimden daha çok seven biriyle birlikteydim.''
''Annemin 'Fethi'ye evlilik sözleşmesi öner. Madem karşı taraf zengin ve para alacak bu kız diye düşünüyor' sözlerini Fethi'ye söyledim."