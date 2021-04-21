Hamilelikte kilo almamak için ne yapmalı?
'Hamilelikte kilo almamak için nasıl beslenmeli' sorusunun cevabını merak ediyorsanız hamilelere özel 2000 kalorilik örnek menü hazırladık.
Hamilelik dönemi kadınların kilo almaya en fazla meyilli olduğu dönemdir. Gebeliğin doğal seyrinde oluşan hormonal değişiklikler, mide bulantıları ve reflü gibi nedenler; anne adaylarında midede yanma ve kazıntı, sık acıkma hissi veya sürekli atıştırma isteği uyandırabilir. Bu da kilo almaya neden olur.
Ya da anne adayı yediği her şeyin bebeğine de yarayacağı düşüncesi ile daha da iştahlı hale gelir ve fazla kilolar vücuda yerleşmeye başlar. Oysa sağlıklı ve doğru beslenme yöntemleriyle gebelikte kilo kontrolü sağlamak hatta gerekiyorsa kilo vermek de mümkündür. Peki hamilelikte sağlıklı beslenme nasıl olmalı? İşte hamileler için örnek menü.
Sabah: 1 ya da 2 yumurta (Süt içilirse 1 yumurta, içilmezse 2 yumurta)
1 dilim beyaz peynir
1 dilim kaşar peynir
5-6 adet zeytin
Domates, salatalık, biber
1-2 dilim ekmek (Ekmek yerine bir avuç çiğ badem, ceviz, fındıktan oluşan kuruyemiş karışımı olabilir)
1 tatlı kaşığı kaşık fıstık ezmesi veya bal
Ara öğün: Eğer çok acıkma durumu olursa ve sabah kuruyemiş yenmemişse sabah ve öğle arasında kuruyemiş veya süt/süt ürünü tüketilebilir.