Hamilelikte kilo almamak için ne yapmalı?

Ya da anne adayı yediği her şeyin bebeğine de yarayacağı düşüncesi ile daha da iştahlı hale gelir ve fazla kilolar vücuda yerleşmeye başlar. Oysa sağlıklı ve doğru beslenme yöntemleriyle gebelikte kilo kontrolü sağlamak hatta gerekiyorsa kilo vermek de mümkündür. Peki hamilelikte sağlıklı beslenme nasıl olmalı? İşte hamileler için örnek menü.