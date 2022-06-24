Hamilelik videolarıyla alay konusu olan trans fenomen Mükremin Gezgin, yaşadığı ölüm korkusunu ilk defa anlattı!

Aylardır TikTok hesabından videolar yayınlayarak hamile olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz haftalarda özel bir hastanede doğum videosu yayınlayan trans fenomen Mükremin Gezgin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen tepkilerinden ardından hedef olan ve şikayetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.