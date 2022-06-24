Hamilelik videolarıyla alay konusu olan trans fenomen Mükremin Gezgin, yaşadığı ölüm korkusunu ilk defa anlattı!
Sosyal medya hesabından hamilelik videoları ve daha sonra doğum anlarını paylaşan trans fenomen Mükremin Gezgin, bu paylaşımlarıyla büyük tepkiler almıştı. Armağan Çağlayan'ın programına katılan Gezgin, yaşadığı ölüm korkusunu ilk kez kameralar önünde anlattı! Bakın neler söyledi...
Aylarca hamile taklidi yaptığı videoları sosyal medya hesabında yayınlayarak ün kazanmaya ve gündem olmaya çalışan Mükremin Gezgin, katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakın neler söyledi
Aylardır TikTok hesabından videolar yayınlayarak hamile olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz haftalarda özel bir hastanede doğum videosu yayınlayan trans fenomen Mükremin Gezgin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen tepkilerinden ardından hedef olan ve şikayetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.
'Her şey kurguydu'
Hamilelik videolarını nasıl çekmeye başladığını anlatan fenomen, "Her şey başlı başına bir kurguydu. İnsanlar da biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu.
İnsanlar sevdi bunu 9 ay boyunca yolda gören bütün anneler, kadınlar benim karnımı öpüyordu. Hep alkış yaptılar ama son anda gol yaptılar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.