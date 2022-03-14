Hamilelik pozu ortalığı karıştırdı! 'Çok ayıp, yazık' yorumu yağdı: Fulya Zenginer 'Rihanna'ya özendi' dediler
Anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer, hamileliğinde 29. haftaya girdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu.
'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu.
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Evren ile mutlu birlikteliğini sürdüren Zenginer, annelik heyecanı yaşıyor.
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Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ikili, geri sayıma başladı.
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Heyecanı gün geçtikçe artan Zenginer, hamileliğinde 29. haftaya girdi.
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