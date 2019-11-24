Hamilelik pozları eleştirilmişti Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebekleri doğdu
Haziran ayında ani bir şekilde evlilik kararı alan Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin 'Vina' ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi.
Son zamanlarda hamilelik fotoğraflarıyla sıklıkla gündeme gelen ve kimi kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Müge Boz, anne oldu. Aylarca bebeğinin cinsiyetini doğumda öğreneceklerini söyleyen çiftin bir kız bebekleri oldu.
Dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta özel bir hastanede doğum yapan Müge Boz'un bir kız bebeği dünyaya geldi. Vina ismi verilen bebeğin 53 cm ve 3 kilo 500 gram olarak doğduğu öğrenildi.
Cinsiyetini doğumda öğrenmek istemişti: Müge Boz, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenmek istediklerini belirtmiş ve "Eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik." demişti.
Bebeklerinin ismini kazımışlardı: Ünlü çift, daha evlenmeden önce ileride doğacak bebeklerinin adını Vina koymaya karar vererek kollarına dövmelerini yaptırmıştı.