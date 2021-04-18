Hamilelik belirtileri nasıl anlaşılır ne zaman başlar?
Hamileliğin ilk haftalarından itibaren vücutta birtakım değişiklikler meydana geliyor. Peki hamilelik belirtileri neler? Nasıl anlaşılır? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde!
Bazı anne adaylarında bu değişiklikler fark edilse de bazı kişilerde fark edilmeyebilir. Gebelik belirtileri hafta hafta değişmekle birlikte her kadında aynı semptomlar ortaya çıkmayabilir. “Hamile miyim?”, “Kaç haftalık hamileyim?” Gibi soruların en doğru yanıtına ulaşmak için doktora danışmak gerekiyor.
Bazı kişilerde erken hamilelik belirtileri ilk hafta görülmeye başlayabileceği gibi bazı kişilerde bu belirtiler hiç görülmeyebilir. Hamilelik belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Adet gecikmesi: Adet gecikmesi, gebeliğin ilk belirtilerinden biridir. Ancak her adet gecikmesi kesin hamilelik belirtisi değildir. Hamilelik döneminde regl kanamasının olmaması sebebiyle adet gecikmesi yaşandığında, kadınlar bunu erken hamilelik belirtisi olarak görebilmektedir. Adet gecikmesi, gebelik belirtisi olabileceği gibi başka kadın hastalıklarına da işaret edebilir. Ayrıca stres ve yeme bozuklukları da adet gecikmesine sebebiyet verebilmektedir.
Göğüs ağrısı ve meme hassasiyeti: Erken hamilelik belirtileri arasında ‘göğüslerde değişiklikler’ yer almaktadır. Hamilelikten kaynaklanan hormonal değişiklikler (östrojen, prolaktin ve progesteron hormonlarının salgılanması), göğüslerde ağrı yapabilmektedir. Göğüs ağrısı da adet belirtilerinden biri olduğundan, kesin hamilelik belirtisi olabilmek için tek başına yeterli değildir. Gebelik belirtileri arasında aynı zamanda göğüs uçlarının etrafının genişlemesi ve koyulaşması da yer alabilir. Hamilelik belirtisi olarak görülen bu durumlar, döllenmeden hemen sonra olabileceği gibi hamileliğin ilerleyen zamanlarında da ortaya çıkabilmektedir.