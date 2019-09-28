Hamileliğinin son ayına giren Hazal Kaya son görüntüsüyle şaşırttı

Yıllardır birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, anne olmak için geri sayıma başladı. Doğum öncesi ise sıklıkla bebek alışverişine çıkan Kaya, denk geldiği hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği esnada görüntülendi.