Hamileliğinin son ayına giren Hazal Kaya son görüntüsüyle şaşırttı
Ali Atay ile Şubat ayında evlenmesinin ardından bebek beklediği öğrenilen Hazal Kaya, doğuma sayılı günler kala görüntülendi.
Yıllardır birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, anne olmak için geri sayıma başladı. Doğum öncesi ise sıklıkla bebek alışverişine çıkan Kaya, denk geldiği hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği esnada görüntülendi.
Aralık ayında doğum yapacak olan 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı alışveriş turunda hayranlarını kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Hamileliğinde son aya giren Kaya, doğal olarak aldığı kilolarla takipçilerinden yüzlerce yorum aldı.
Bikinili pozu olay olmuştu: Öte yandan Hazal Kaya, bikinili hamilelik pozu veren kişilerden olmuş ve bu poz geçtiğimiz en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.
Hazal Kaya kimdir?
Leyla Hazal Kaya (d. 1 Ekim 1990, İstanbul) Türk dizi oyuncusu Hazal Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü.