Hamileliğinin 6. ayında olan Hazal Kaya bikinili fotoğrafını paylaştı! Bebeğinin ismini de açıkladı

Hazal Kaya, hamilelik müjdesini sosyal medya hesabından ''Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak veririsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle paylaşmak istedik'' paylaşımıyla duyurmuştu.