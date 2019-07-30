Hamileliğinin 6. ayında olan Hazal Kaya bikinili fotoğrafını paylaştı! Bebeğinin ismini de açıkladı
Şubat ayında sevgilisi Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, hamileliğinin 6. ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.
5 Yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına taşıyarak dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay'ın evliliklerinin ardından müjdeli haberin gelmesi çok gecikmemişti. İlk duyulduğu anda basın mensuplarına 'O sizin uydurmanız' dense de Kaya'nın hamileliği kısa sürede ortaya çıkmıştı.
Hamile olduktan sonra bir süre bebeğinin cinsiyetini de saklayan güzel oyuncu Hazal Kaya, hamileliğin 6. ayında sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Kaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan hem bikinili pozunu paylaştı hem de bebeğinin adını açıkladı.
Hazal Kaya, Instagram hesabına yüklediği bu fotoğrafının altına, ''Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali #fiko'' notunu düştü.
Hazal Kaya, hamilelik müjdesini sosyal medya hesabından ''Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak veririsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle paylaşmak istedik'' paylaşımıyla duyurmuştu.