Hamileliğini duyurmuştu! Hazal Kaya tatil sezonunu açtı
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hazal Kaya, tatil sezonunu açtı. Bizim Hikaye dizisi final yapan oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu.
Şubat ayında Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının hamilelik sorusuna ''O sizin uydurmanız'' diyerek cevap vermiş ve hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanlamıştı. Hemen ardından ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hamileliğinin 3. ayında olduğunu söylemişti.
Fox Tv'de ekranlara gelen ABD yapımı ''Shameless'' dizisinin uyarlaması olan ''Bizim Hikaye'' dizisinin başrol oyuncusu olan Hazal Kaya, dizisinin final yapmasının ardından kendini denize attı. Kaya, sosyal medya hesabından tatilde olduğu bir kareyi "Sabah" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Hazal Kaya, hamileliğini ise, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak veririsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle paylaşmak istedik.
Dün sokakta karşılaştığım magazin muhabiri arkadaşlarımızın "Doğum yaklaşıyor demesine cevaben heyecandan verdiğim cevap yanlış anlaşılınca durumu anlatıp paylaşmak istedim. Şimdi çok şükür her şey yolunda, bebek gayet sağlıklı, biz de çok mutluyuz.