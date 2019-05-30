Hamileliğini açıkladı! Eski eş yorumları Tülin Şahin'i çok kızdırdı!
Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini duyurdu ve olanlar oldu. Şahin hamileliği üzerinden gelen eleştirilere bir takipçisinin yorumu üzerinden cevap verdi.
2005 Yılında hayatlarını birleştiren Tülin Şahin ve Mehmet Özer, 12 yılın ardından boşanma kararı almış ve 2 sene önce yollarını ayırmışlardı. Beraberliklerinde çocuk sahibi olmayan çift için birtakım dedikodular çıkmıştı. Tülin Şahin seneler sonra o dedikodulara cevap verdi.
Mehmet Özer ile 12 yılın ardından boşanan Tülin Şahin ardından Pedro de Noronha ile hayatını birleştirdi ve güzel model geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından hamileliğini duyurdu. 3.5 aylık hamile olan Tülin Şahin, sosyal medya üzerinden eski evliliği hakkında gelen eleştirilere çok sinirlendi.
Şahin bir takipçisinin "Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyor' şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki." yorumunu beğenip dikkat çeken bir cevap verdi.
Tülin Şahin, cevap olarak, "Çok doğru! Doğru ve mantıklı bir pencereden bakarak yorumladığınız için çok teşekkür ederim. Doğruyu bilmeden, anlamadan yorum yapanlar!