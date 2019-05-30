Hamileliğini açıkladı! Eski eş yorumları Tülin Şahin'i çok kızdırdı!

Şahin bir takipçisinin "Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyor' şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki." yorumunu beğenip dikkat çeken bir cevap verdi.