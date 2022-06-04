Hamilelerin kullandığı o ağrı kesiciye dikkat! Antartika'yı bile etkiliyor
Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr Niek Sperna Weiland, Milano’daki Euroanesthesia Kongresi’nde hamileyken verilen anestezik gazların çevresel etkileri hakkında bir sunum yaptı ve Weiland, tıbbın onlarsız idare etmesi veya kullanımlarını büyük ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.
Hamileyken kullandığınız ağrı kesicilere dikkat! Doğumda kullanılan anestezik gazların olumlu bir yanı olmadığı gibi Antartika ve Alpleri bile etkiliyor.
Anesthesia dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Entonoks’u dört saat boyunca kullanmak epidural ile doğuma göre bıraktığı karbon ayak izinin yaklaşık 200 katı.
Birleşik Krallık ve Avustralya’daki hastanelerden oluşturulan bir araştırma ekibi, “Hamile kadınlara, çevresel etkileri de dahil olmak üzere, doğum için önerilen ağrı kesici biçimleriyle ilişkili bilgi verilmeli” dedi.
Kullanımının azalması gerekiyor
Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr Niek Sperna Weiland, Milano’daki Euroanesthesia Kongresi’nde anestezik gazların çevresel etkileri hakkında bir sunum yaptı ve Weiland, tıbbın onlarsız idare etmesi veya kullanımlarını büyük ölçüde azaltması gerektiğini söyledi: “Eğer doğum yapan kadınlar analjezi seçimlerini çevreye göre yapacaklarsa, benim tavsiyem gaz ve hava yerine bir epidural seçmek olurdu.”