Hamilelerin kullandığı o ağrı kesiciye dikkat! Antartika'yı bile etkiliyor

Kullanımının azalması gerekiyor

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr Niek Sperna Weiland, Milano’daki Euroanesthesia Kongresi’nde anestezik gazların çevresel etkileri hakkında bir sunum yaptı ve Weiland, tıbbın onlarsız idare etmesi veya kullanımlarını büyük ölçüde azaltması gerektiğini söyledi: “Eğer doğum yapan kadınlar analjezi seçimlerini çevreye göre yapacaklarsa, benim tavsiyem gaz ve hava yerine bir epidural seçmek olurdu.”