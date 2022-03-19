Hamile oyuncu Catherine Tyldesley'den kocasıyla ilgili skandal cinsel ilişki itirafı! Duyan şok oldu!

İlişki sahnelerinden önceki gece kocasıyla konuştuklarını belirten Tyldesley, "Daha önceki ilişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti. Ama Tom öyle değil. Soğuk davranıyor. Hatta ona duruşumla ilgili şeyler de soruyorum" ifadelerini kullandı.