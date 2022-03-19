Hamile oyuncu Catherine Tyldesley'den kocasıyla ilgili skandal cinsel ilişki itirafı! Duyan şok oldu!
Hamile olan ünlü oyuncu Catherine Tyldesley kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı ile duyanların ağzını açık bıraktı! Catherine Tyldesley kocasının erkeklerden ipucu aldığını itiraf etti.
Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley'in evliliği hakkında yaptığı itiraf, ağızları açık bıraktı. Filmlerdeki cinsel ilişki sahnelerini kocasının da izlediğini belirten Tyldesley, ayrıca kocasının bazı durumlarda erkek oyunculardan kendisi hakkında ipucu bile istediğini belirtti.
İngiltere'nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Catherine Tyldesley'in bir gazeteye verdiği röportajda yaptığı bir itiraf, herkesin ağzını açık bıraktı.
38 yaşındaki Tyldesley, kocasının filmlerdeki cinsel ilişki sahnelerini ve provalarını izlediğini belirterek, bunun farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.
İlişki sahnelerinden önceki gece kocasıyla konuştuklarını belirten Tyldesley, "Daha önceki ilişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti. Ama Tom öyle değil. Soğuk davranıyor. Hatta ona duruşumla ilgili şeyler de soruyorum" ifadelerini kullandı.