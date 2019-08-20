Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu!

Şeyma Subaşı'nın ilk başta 40 binin üzerinde sattığı iddia edilen 'Sadece Şeyma' kitabının, sadece 4 bin civarında sattığı ortaya çıkmıştı. Kitaptaki bir yazım hatası nedeniyle takipçilerinden özür dilemek durumunda kalan Subaşı, geçtiğimiz gün bomba bir iddia ile gündeme gelmişti.