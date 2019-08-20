Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu!

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu!

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisi ile birlikte katıldığı bir davette çıkan göbeğiyle 'Hamile mi?' sorularını akıllara getirmişti. Subaşı, bebek iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! - Sayfa 1

Şeyma Subaşı'nın ilk başta 40 binin üzerinde sattığı iddia edilen 'Sadece Şeyma' kitabının, sadece 4 bin civarında sattığı ortaya çıkmıştı. Kitaptaki bir yazım hatası nedeniyle takipçilerinden özür dilemek durumunda kalan Subaşı, geçtiğimiz gün bomba bir iddia ile gündeme gelmişti.

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Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! - Sayfa 2

Subaşı'nın hamile olduğu iddiası, takipçi satın aldığı konusundaki çıkan haberleri bir anda solladı ve gündeme oturmuştu.

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Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! - Sayfa 3

Boşandığı Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğinden Melisa isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Subaşı'nın hamile olduğu iddiası sevenlerini heyecanlandırmıştı.

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Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! - Sayfa 4

Sevgilisi DJ Guido Senia ile birlike katıldığı bir davette karnının şişkin olduğu görünen Şeyma Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti. Fotoğrafın magazin gündemini karıştırmasının ardından Subaşı'dan, bir açıklama geldi.

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